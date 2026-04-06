Симоне Индзаги сообщил, что в Саудовской Аравии обрел спокойствие

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги рассказал о том, скучает ли он по Италии.
5 апреля итальянскому специалисту исполнилось 50 лет. Летом 2025 года он возглавил клуб из Саудовской Аравии.
Уверяю вас, нет: я живу здесь не просто хорошо, а даже лучше. В Саудовской Аравии я нашел фантастические условия во всех отношениях: образ жизни, спортивная и неспортивная инфраструктура, спокойствие, которое сопровождает меня даже на такой стрессовой работе, как моя.
Мне очень жаль, что Италии не будет на чемпионате мира в третий раз подряд. Я на 100% итальянец, мой брат даже выиграл чемпионат мира. Я абсолютно уверен, что итальянский футбол очень скоро восстановится. Я всегда слежу за ним с максимальным вниманием. Тем не менее, я покинул итальянский футбол по ряду причин.
Индзаги отметил, что перебрался на Ближний Восток не ради денег:
Зарабатывать много денег, конечно, приятно, но другие соображения привели меня сюда. К счастью, я не нуждался в деньгах.
Желание попробовать что-то совершенно новое в совершенно новой обстановке. Годы, проведенные в «Интере», были очень успешными с профессиональной точки зрения (чемпионство, два Кубка Италии, три Суперкубка страны, два финала Лиги чемпионов), но также и очень напряженными. Я почувствовал потребность снова окунуться в футбол высокого уровня, но отключившись от огромного давления, которое стало очень тяжелым.
Об информации итальянских СМИ про возможный приход в сборную Италии на замену Дженнаро Гаттузо:
Я польщен, но, как я уже сказал, я счастлив здесь, и у меня остался еще год по контракту с «Аль-Хилялем».
О юбилее Симоне сказал следующее:
Я доволен тем, что у меня прекрасная семья, что я занимаюсь любимой работой, что я уже добился определенных успехов в карьере, как игрок и как тренер. А также тем, что мне всегда удавалось не втягиваться в скандалы.