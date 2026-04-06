Симоне Индзаги сообщил, что в Саудовской Аравии обрел спокойствие

сегодня, 16:40

Главный тренер «Аль-Хиляля» рассказал о том, скучает ли он по Италии.

5 апреля итальянскому специалисту исполнилось 50 лет. Летом 2025 года он возглавил клуб из Саудовской Аравии.

Уверяю вас, нет: я живу здесь не просто хорошо, а даже лучше. В Саудовской Аравии я нашел фантастические условия во всех отношениях: образ жизни, спортивная и неспортивная инфраструктура, спокойствие, которое сопровождает меня даже на такой стрессовой работе, как моя. Мне очень жаль, что Италии не будет на чемпионате мира в третий раз подряд. Я на 100% итальянец, мой брат даже выиграл чемпионат мира. Я абсолютно уверен, что итальянский футбол очень скоро восстановится. Я всегда слежу за ним с максимальным вниманием. Тем не менее, я покинул итальянский футбол по ряду причин.

Индзаги отметил, что перебрался на Ближний Восток не ради денег:

Зарабатывать много денег, конечно, приятно, но другие соображения привели меня сюда. К счастью, я не нуждался в деньгах. Желание попробовать что-то совершенно новое в совершенно новой обстановке. Годы, проведенные в «Интере», были очень успешными с профессиональной точки зрения (чемпионство, два Кубка Италии, три Суперкубка страны, два финала Лиги чемпионов), но также и очень напряженными. Я почувствовал потребность снова окунуться в футбол высокого уровня, но отключившись от огромного давления, которое стало очень тяжелым.

Об информации итальянских СМИ про возможный приход в сборную Италии на замену Дженнаро Гаттузо:

Я польщен, но, как я уже сказал, я счастлив здесь, и у меня остался еще год по контракту с «Аль-Хилялем».

