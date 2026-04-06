Гендиректор «Ахмата» считает, что злого умысла у Силвы не было

сегодня, 16:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об удалении полузащитника команды Исмаэла Силвы в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

Игрок получил красную карточку на 90+3-й минуте встречи за удар локтем форварда «быков» Хуана Боселли.

Арбитр принял такое решение, а ВАР не вмешался. Как мне кажется, Силва не наносил акцентированного удара, злого умысла не было. Он пытался локтем толкнуть соперника в плечо, но рука соскользнула и попала в лицо. Нарушение было. Но в другой игре, не буду называть, в какой именно, футболисту разбивают лицо, а арбитр дает желтую. В этом матче дают сразу красную карточку. Сейчас ждем все материалы, может быть, обратимся в ЭСК.

j7v4dqjrmfu7
сегодня в 17:00
Так с добрым умыслом и двинул по морде
Гость
