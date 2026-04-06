Россия: тренерские слухи / Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Карадениз возглавит «Нефтехимик» после объединения клуба с «Рубином»

сегодня, 17:55

По информации источника, объединение казанского «Рубина» и нижнекамского «Нефтехимика» находится на финальной стадии. На данный момент сторонам осталось уладить юридические формальности.

После реорганизации «Нефтехимик» де-факто станет фарм-клубом «Рубина». В нижнекамской команде ожидается масштабная кадровая революция: планируется полная смена тренерского штаба и серьезное обновление состава.

Главным тренером коллектива должен стать Гёкдениз Карадениз, а спортивный блок будет сформирован из представителей казанского клуба. Почти все нынешние игроки «Нефтехимика» покинут команду.

просто Tomson
просто Tomson ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:19
будет Рубин 2А (К) К значит Караденизовская )))
112910415
сегодня в 18:38
поглощение с признаками расформирования ?!
оптимизация расходов ...
Валерыч
сегодня в 18:26
Значит неплохо получается у Карадениза на тренерском поприще.
Может когда-нибудь и основную команду возглавит,
как-никак - легенда "Рубина".
баск
сегодня в 18:18, ред.
В чём смысл мероприятия? Есть же Рубин-2, чем не устраивает-то?
Или вторая команда будет упразднена?
Нипанятна..)
Alex_67
сегодня в 18:12
Что еще за революция?
Гость
