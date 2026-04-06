Карадениз возглавит «Нефтехимик» после объединения клуба с «Рубином»

По информации источника, объединение казанского «Рубина» и нижнекамского «Нефтехимика» находится на финальной стадии. На данный момент сторонам осталось уладить юридические формальности.

После реорганизации «Нефтехимик» де-факто станет фарм-клубом «Рубина». В нижнекамской команде ожидается масштабная кадровая революция: планируется полная смена тренерского штаба и серьезное обновление состава.

Главным тренером коллектива должен стать , а спортивный блок будет сформирован из представителей казанского клуба. Почти все нынешние игроки «Нефтехимика» покинут команду.