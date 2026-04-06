«Балтика» отклонила предложение «Флуминенсе» по трансферу Хиля за €4,5 млн

сегодня, 18:45

«Балтика» отказалась от продажи нападающего в бразильский «Флуминенсе». По данным источника, сумма потенциальной сделки составляла 4,5 млн евро.

Отказ от переговоров в зимний период был продиктован техническими причинами: предложение поступило после закрытия трансферного окна в России, что лишило клуб возможности оперативно найти замену игроку.

Сообщается, что руководство «Балтики» рассмотрит вопрос о трансфере сальвадорского форварда в летнее межсезонье, при этом минимальная стоимость игрока оценивается в 5 млн евро.