«Балтика» отклонила предложение «Флуминенсе» по трансферу Хиля за €4,5 млн

сегодня, 18:45

«Балтика» отказалась от продажи нападающего Брайана Хиля в бразильский «Флуминенсе». По данным источника, сумма потенциальной сделки составляла 4,5 млн евро.

Отказ от переговоров в зимний период был продиктован техническими причинами: предложение поступило после закрытия трансферного окна в России, что лишило клуб возможности оперативно найти замену игроку.

Сообщается, что руководство «Балтики» рассмотрит вопрос о трансфере сальвадорского форварда в летнее межсезонье, при этом минимальная стоимость игрока оценивается в 5 млн евро.

Варвар7
сегодня в 19:10, ред.
"Рассмотрит вопрос о трансфере сальвадорского форварда в летнее межсезонье" - А кто ж у "Балды" песни петь будет - пьфу , то есть голы забивать ? )))
