Стало известно о причине конфликта Ямаля с тренерским штабом «Барселоны»

По информации источника, недовольство крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в концовке победного матча против «Атлетико» (2:1) было вызвано тактическими установками.
Вингер остался разочарован инструкциями Хосе Рамона де ла Фуэнте — тренера вратарей, который также курирует стратегию и стандартные положения.
Ямаль демонстративно не праздновал решающий гол Роберта Левандовского на 87-й минуте и проигнорировал попытку главного тренера Ханса-Дитера Флика вступить в диалог.
это характер, он не как Ферран, который просто без эмоций ходит.
да. это менталитет победителя.
но здесь он неправ. тренера надо уважать.
это характер, он не как Ферран, который просто без эмоций ходит.
да. это менталитет победителя.
но здесь он неправ. тренера надо уважать.