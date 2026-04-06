Стало известно о причине конфликта Ямаля с тренерским штабом «Барселоны»

сегодня, 20:13
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

По информации источника, недовольство крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в концовке победного матча против «Атлетико» (2:1) было вызвано тактическими установками.

Вингер остался разочарован инструкциями Хосе Рамона де ла Фуэнте — тренера вратарей, который также курирует стратегию и стандартные положения.

Ямаль демонстративно не праздновал решающий гол Роберта Левандовского на 87-й минуте и проигнорировал попытку главного тренера Ханса-Дитера Флика вступить в диалог.

Futurista
сегодня в 21:24
Ямаль да удаль - подумал Ламин и случился обломин...
23738k4ygtuh
сегодня в 21:04
Парень звезду поймал и это только начало
пират Елизаветы
сегодня в 20:58
Ямаль максималист, и это хорошо)))
это характер, он не как Ферран, который просто без эмоций ходит.
да. это менталитет победителя.
но здесь он неправ. тренера надо уважать.
25процентный клоун
сегодня в 20:39
Ямаль мог бы гнаться за успехами Роналду и пытаться стать лидером, но выбрал путь бесславного...
Шишанутый
сегодня в 20:35
Пошол по стопам гнома. 3автра придет на тренеровку с лодкой во рту и портебует продать Левандовского.
Comentarios
сегодня в 20:34
Он Леву чеоли разозлился
Alex_67
сегодня в 20:28
Вундеркинд хочет повышения зарплаты и иметь возможность принимать участие в составлении планов на игры Барселоны? Не слишком ли далеко зашёл молодой человек? Может ему еще на согласование приносить проекты бюджетов? Продали бы его поскорее — добром это не закончится.
sv_1969
сегодня в 20:15
Похоже у парня корона как у ....)))
Гость
