Стало известно о причине конфликта Ямаля с тренерским штабом «Барселоны»

сегодня, 20:13

По информации источника, недовольство крайнего нападающего «Барселоны» в концовке победного матча против «Атлетико» (2:1) было вызвано тактическими установками.

Вингер остался разочарован инструкциями Хосе Рамона де ла Фуэнте — тренера вратарей, который также курирует стратегию и стандартные положения.

Ямаль демонстративно не праздновал решающий гол на 87-й минуте и проигнорировал попытку главного тренера вступить в диалог.