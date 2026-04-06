Стали известны претенденты на должность главного тренера «Крыльев Советов»

сегодня, 20:30

Руководство «Крыльев Советов» сформировало список кандидатов на должность главного тренера, ставшую вакантной после ухода Магомеда Адиева 1 апреля. По данным источника, стратегия выбора специалиста будет напрямую зависеть от результатов клуба в текущем сезоне РПЛ.

В случае сохранения прописки в элитном дивизионе клуб планирует начать переговоры с Владимиром Федотовым или Сергеем Игнашевичем. Если команда по итогам чемпионата опустится в Первую лигу, приоритетным кандидатом станет Евгений Калешин.

Параллельно рассматривается вариант утверждения в должности действующего исполняющего обязанности главного тренера Сергея Булатова.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:46
Ничего не понял...
Если Булатов проявив тренерский гений сохранит команду в вышке ...то на его место придут либо Игнашевич либо Федотов ???....в чём фишка то..???
Гость
