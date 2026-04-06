Бастони стремится завершить переход в «Барселону» в кратчайшие сроки

Защитник «Интера» выразил заинтересованность в переходе в «Барселону». По данным источника, 26-летний футболист рассчитывает на оперативное оформление трансфера в каталонский клуб.

Несмотря на достигнутое принципиальное согласие со стороны защитника, каталонскому клубу необходимо юридически закрепить договоренности с игроком через предварительное соглашение.

Только после выполнения этого условия «Барселона» планирует вступить в официальную стадию переговоров с миланским клубом для согласования окончательных условий трансфера.