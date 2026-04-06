«Ливерпуль» и Конате достигли договорённости о новом контракте

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с клубом. На данный момент стороны достигли принципиальной договоренности, и для завершения сделки осталось уладить лишь формальные детали.
Несмотря на то, что текущий контракт 26-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона, переговоры под руководством Арне Слота перешли в финальную стадию.
Сам Конате рассчитывает закрыть вопрос о пролонгации договора до начала чемпионата мира, который стартует в июне, чтобы подойти к турниру без отвлекающих факторов.
Конате свой человек в Ливерпулю, надо переподписать контракт.
это лучший вариант, чем покупать за 60-70 млн нового защитника
и таким образом закрыть путь к росту Жаке и Леони.
так то само переподписание Конате дешевле обойдется клубу!
постепенно он станет игроком ротации.
за Жаке и Леони будущее.
вот Ван Дейка пора "прощай, капитан"... раз и Салаха провожают.
сказывается то, что средний возраст игроков Ливерпуля выше, чем у половины команд АПЛ.
ирония, а у пенсионеров самый молодой состав в лиге.
это о Челси.
