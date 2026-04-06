«Ливерпуль» и Конате достигли договорённости о новом контракте

1775500963

сегодня, 21:42

Защитник «Ливерпуля» близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с клубом. На данный момент стороны достигли принципиальной договоренности, и для завершения сделки осталось уладить лишь формальные детали.

Несмотря на то, что текущий контракт 26-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона, переговоры под руководством перешли в финальную стадию.

Сам Конате рассчитывает закрыть вопрос о пролонгации договора до начала чемпионата мира, который стартует в июне, чтобы подойти к турниру без отвлекающих факторов.