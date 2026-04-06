Лев Яшин вошёл в топ-10 самых преданных футболистов в истории по версии BBC

вчера, 23:16

BBC опубликовала рейтинг лучших футболистов, выступавших на протяжении всей карьеры за один клуб. Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял в списке девятое место.

Лидерами рейтинга признаны Франческо Тотти («Рома»), Паоло Мальдини («Милан») и Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»). В список также включены Тони Адамс, Карлес Пуйоль, Джейми Каррагер, Мэттью Ле Тиссье, Джузеппе Бергоми и Иньяки Уильямс.

Помимо основного списка, эксперты выделили еще двух знаковых голкиперов-преданных своим клубам: Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Рожерио Сени («Сан-Паулу»).

Динамо М  Яшин Лев
Перевод с bbc.com Фото: Сайт bbc
shur
вчера в 23:56
....старина Гиггз,рэспект...! Ну, Лев Иваныч,это святое!!!
....Таких как Гиггз ребята игроков немного!
И скорость, и с мячом на ты,
Когда пылил по флангу все глядели в оба,
Мы все балдели от его игры!!!
Фил Кио
вчера в 23:32
Не очень справедливый рейтинг лучших футболистов. Кто-то 15 лет в одном клубе, кто-то 10 лет и из-за травмы закончил, кто-то 20 лет в воротах простоял, а кто-то до 40 бегает и тоже лучший футболист и в одном клубе. Нужны критерии: что такое рейтинг "лучших футболистов" и обозначить минимум, который надо отыграть в одном клубе. Думаю, так будет справедливо.
