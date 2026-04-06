Лев Яшин вошёл в топ-10 самых преданных футболистов в истории по версии BBC

вчера, 23:16

BBC опубликовала рейтинг лучших футболистов, выступавших на протяжении всей карьеры за один клуб. Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР занял в списке девятое место.

Лидерами рейтинга признаны Франческо Тотти («Рома»), Паоло Мальдини («Милан») и Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»). В список также включены Тони Адамс, Карлес Пуйоль, Джейми Каррагер, Мэттью Ле Тиссье, Джузеппе Бергоми и Иньяки Уильямс.