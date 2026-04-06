Лев Яшин вошёл в топ-10 самых преданных футболистов в истории по версии BBC

BBC опубликовала рейтинг лучших футболистов, выступавших на протяжении всей карьеры за один клуб. Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял в списке девятое место.
Лидерами рейтинга признаны Франческо Тотти («Рома»), Паоло Мальдини («Милан») и Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»). В список также включены Тони Адамс, Карлес Пуйоль, Джейми Каррагер, Мэттью Ле Тиссье, Джузеппе Бергоми и Иньяки Уильямс.
Помимо основного списка, эксперты выделили еще двух знаковых голкиперов-преданных своим клубам: Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Рожерио Сени («Сан-Паулу»).
....Таких как Гиггз ребята игроков немного!
И скорость, и с мячом на ты,
Когда пылил по флангу все глядели в оба,
Мы все балдели от его игры!!!
