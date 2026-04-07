Аллегри: «„Интер“ и „Наполи“ слишком далеко, цель — Лига чемпионов»

Главный тренер «Милана» подвел итоги матча 31-го тура Серии А против «Наполи» (0:1).

Судьбу игры решил один момент. Нам не хватило скорости впереди и точности в пасах. Нкунку и Фюллькруг выложились, но такие моменты нужно доводить до гола. Борьба за титул сейчас не для нас — «Интер» и «Наполи» слишком далеко. Наша задача — попадание в Лигу чемпионов. Это марафон, и всё решится не за одну неделю. Будем идти от матча к матчу.