Италия. Серия А 2025/2026

Аллегри: «„Интер“ и „Наполи“ слишком далеко, цель — Лига чемпионов»

сегодня, 00:46
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 31-го тура Серии А против «Наполи» (0:1).

Судьбу игры решил один момент. Нам не хватило скорости впереди и точности в пасах. Нкунку и Фюллькруг выложились, но такие моменты нужно доводить до гола. Борьба за титул сейчас не для нас — «Интер» и «Наполи» слишком далеко. Наша задача — попадание в Лигу чемпионов. Это марафон, и всё решится не за одну неделю. Будем идти от матча к матчу.

lazzioll
Милан. ну я хз с таким подходом. вообще-то вы были вторыми до сегодняшнего матча, и Неаполь был ниже на очко. но если они находясь ниже даже далеко, то смотрите не слейте третье место. то что Неаполь выздоровел и остановить его ща сложно, это понятно. тут Интеру опасаться надо. но когда ты выше команды но говоришь что они уже далеко впереди - это не дело и плохая позиция.
