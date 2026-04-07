Аллегри: «„Интер“ и „Наполи“ слишком далеко, цель — Лига чемпионов»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 31-го тура Серии А против «Наполи» (0:1).
Судьбу игры решил один момент. Нам не хватило скорости впереди и точности в пасах. Нкунку и Фюллькруг выложились, но такие моменты нужно доводить до гола. Борьба за титул сейчас не для нас — «Интер» и «Наполи» слишком далеко. Наша задача — попадание в Лигу чемпионов. Это марафон, и всё решится не за одну неделю. Будем идти от матча к матчу.
Милан. ну я хз с таким подходом. вообще-то вы были вторыми до сегодняшнего матча, и Неаполь был ниже на очко. но если они находясь ниже даже далеко, то смотрите не слейте третье место. то что Неаполь выздоровел и остановить его ща сложно, это понятно. тут Интеру опасаться надо. но когда ты выше команды но говоришь что они уже далеко впереди - это не дело и плохая позиция.
