Камавинга пока не хочет покидать «Реал»

сегодня, 08:48

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга фигурирует в трансферных слухах и считается потенциальной целью для нескольких клубов Премьер‑лиги, однако, по информации источников, сам игрок не настроен на уход с «Сантьяго Бернабеу» в ближайшее время.

Камавинга перешёл в «Реал» летом 2021 года и был одним из самых перспективных молодых талантов во Франции, но в последнее время его игровое время стало менее стабильным из‑за конкуренции в центре поля. В то же время клуб заинтересован в обновлении средней линии и готов выслушать предложения о его продаже, а не рассматривает его как «неприкосновенного» игрока.

Срок действия контракта Камавинги с мадридцами истекает в 2029 году, и «Реал» желает выручить за него около 50 миллионов евро, если продажа всё‑таки состоится. Пока же, по сообщениям журналистов, француз изучает свои варианты, но не исключает продолжения пути в «Реале» при улучшении своих игровых перспектив.

64xs2cpdrqje
сегодня в 09:21
Не самую грандиозную сумму за него просят.
9arf6ksdg2fw
сегодня в 09:01
Живительный пинок под зад поможет ему преодолеть сомнения
dy8mvrpv5h7s
сегодня в 08:59
Ну до 29 года ему можно и не рыпаться.... а там видно будет.
Валерыч
сегодня в 08:58
Наверное надеется выиграть ещё один, самый важный трофей...)
dzrta65r8cwc
сегодня в 08:58
А зачем ему менять что то... пока все у него складывается и в Реале...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:54
На хорошей зарплате наверное, кто же от такой уйдёт?...
