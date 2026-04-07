Камавинга пока не хочет покидать «Реал»

сегодня, 08:48

Полузащитник «Реала» фигурирует в трансферных слухах и считается потенциальной целью для нескольких клубов Премьер‑лиги, однако, по информации источников, сам игрок не настроен на уход с «Сантьяго Бернабеу» в ближайшее время.

Камавинга перешёл в «Реал» летом 2021 года и был одним из самых перспективных молодых талантов во Франции, но в последнее время его игровое время стало менее стабильным из‑за конкуренции в центре поля. В то же время клуб заинтересован в обновлении средней линии и готов выслушать предложения о его продаже, а не рассматривает его как «неприкосновенного» игрока.

Срок действия контракта Камавинги с мадридцами истекает в 2029 году, и «Реал» желает выручить за него около 50 миллионов евро, если продажа всё‑таки состоится. Пока же, по сообщениям журналистов, француз изучает свои варианты, но не исключает продолжения пути в «Реале» при улучшении своих игровых перспектив.