14-летний босниец признался в краже у Доннаруммы записки о пенальтистах

сегодня, 09:12
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма вспылил на голкипера Боснии и Герцеговины Николу Василя после серии пенальти в матче плей‑офф отбора на ЧМ‑2026, обвинив того в краже своего листка с инструкциями, но теперь выяснилось: на самом деле похищение устроил 14‑летний мальчик, подающий мячи.

Афан Чизмич, игрок юношеской команды «Челик», признался в местной телестудии: «Я видел какую‑то бумагу рядом с полотенцем, сразу понял, что это. Схватил и спрятал. В ней были все указания о наших игроках. Без этого листа Доннарумме пришлось бы надеяться только на интуицию».

После этого итальянец, заметив пропажу, бросился к Василю, но, как оказалось, ошибся в адресате. В итоге Доннарумма не отразил ни одного удара, позволив Боснии выйти в финальный турнир, а Цизмича мгновенно окрестили национальным героем. В Боснии его просят включить в делегацию на ЧМ как талисман команды в знак благодарности за билет на мировое первенство.

c5gu8669rznh
сегодня в 09:23
Всё, сейчас результат матча аннулируют и победу присудят Италии...
dkrpwyw6wxv7
сегодня в 09:14
Нормально пацанчег вывел свою сборную на Мундиаль
