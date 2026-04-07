14-летний босниец признался в краже у Доннаруммы записки о пенальтистах

1775542342

сегодня, 09:12

Вратарь сборной Италии вспылил на голкипера Боснии и Герцеговины Николу Василя после серии пенальти в матче плей‑офф отбора на ЧМ ‑2026, обвинив того в краже своего листка с инструкциями, но теперь выяснилось: на самом деле похищение устроил 14‑летний мальчик, подающий мячи.

Афан Чизмич, игрок юношеской команды «Челик», признался в местной телестудии: «Я видел какую‑то бумагу рядом с полотенцем, сразу понял, что это. Схватил и спрятал. В ней были все указания о наших игроках. Без этого листа Доннарумме пришлось бы надеяться только на интуицию».