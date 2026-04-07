14-летний босниец признался в краже у Доннаруммы записки о пенальтистах

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма вспылил на голкипера Боснии и Герцеговины Николу Василя после серии пенальти в матче плей‑офф отбора на ЧМ‑2026, обвинив того в краже своего листка с инструкциями, но теперь выяснилось: на самом деле похищение устроил 14‑летний мальчик, подающий мячи.
Афан Чизмич, игрок юношеской команды «Челик», признался в местной телестудии: «Я видел какую‑то бумагу рядом с полотенцем, сразу понял, что это. Схватил и спрятал. В ней были все указания о наших игроках. Без этого листа Доннарумме пришлось бы надеяться только на интуицию».
После этого итальянец, заметив пропажу, бросился к Василю, но, как оказалось, ошибся в адресате. В итоге Доннарумма не отразил ни одного удара, позволив Боснии выйти в финальный турнир, а Цизмича мгновенно окрестили национальным героем. В Боснии его просят включить в делегацию на ЧМ как талисман команды в знак благодарности за билет на мировое первенство.