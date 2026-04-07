Благотворительность

Сулейманов откроет сбор средств для пострадавших от наводнений в Дагестане

сегодня, 10:03

Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов сообщил, что откроет сбор средств для нуждающихся в помощи после наводнений в Дагестане.

Хочу выразить слова поддержки моей родной Республике Дагестан, которая сейчас затоплена. Очень много семей нуждаются в помощи. В своих социальных сетях я буду проводить сбор средств, чтобы каждый, кто может, смог помочь – потому что республика нуждается в поддержке.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка, остаются подтопленными свыше двух тысяч жилых домов.

Romeo 777
сегодня в 10:07
Да, там жесть что творится…молодец конечно, благое дело.
Гость
