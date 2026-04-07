Дюгарри предсказал ПСЖ лёгкую победу над «Ливерпулем»

сегодня, 12:30
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Ливерпулем».

В интервью RMC Sport, Дюгарри подчеркнул, что французский клуб готов разгромить английского соперника: «Честно говоря, это будет очень простой матч. „Ливерпуль“ — катастрофа: 14 побед, 10 поражений и 7 ничьих с начала сезона. Разрыв в качестве огромен, и ПСЖ добудет путевку в полуфинал уже в первом матче».

Он также отметил, что «Ливерпуль» не демонстрирует энергии и скорости игры, несмотря на высокий технический уровень отдельных игроков.

CCCP1922
сегодня в 14:04
Я дождусь результата матча...
112910415
сегодня в 13:20
а Ливерпуль преподнесёт неприятный сюрприз !
486xv62h9atp
сегодня в 13:19
Тут фаворит очевиден - ПСЖ.
VeniaminS
сегодня в 13:14
Ливерпуль конечно не блещет в этом сезоне.
sihafazatron
сегодня в 13:14
Только псж без вратаря будет, а в ливере грузин в рамке!)
Может 5:4 и выиграют дома, но на Энфилде без шансов
Варвар7
сегодня в 12:54
Посмотрим насколько Дюгарри - "Ностардамус"...)))
Гость
