Дюгарри предсказал ПСЖ лёгкую победу над «Ливерпулем»

сегодня, 12:30

Бывший форвард сборной Франции оценил предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Ливерпулем».

В интервью RMC Sport, Дюгарри подчеркнул, что французский клуб готов разгромить английского соперника: «Честно говоря, это будет очень простой матч. „Ливерпуль“ — катастрофа: 14 побед, 10 поражений и 7 ничьих с начала сезона. Разрыв в качестве огромен, и ПСЖ добудет путевку в полуфинал уже в первом матче».

Он также отметил, что «Ливерпуль» не демонстрирует энергии и скорости игры, несмотря на высокий технический уровень отдельных игроков.