Сёмин: «Сафонов играет достойно»

Бывший тренер сборной России оценил выступления российского вратаря в ПСЖ .

Сафонов — молодец. Многие говорили, что у него мало игрового времени, рекомендовали со стороны уходить. Как можно рекомендовать такие вещи, чтобы уходить из лучшей команды мира? А ПСЖ — именно такая, действующий победитель Лиги чемпионов. Он не просто сидел в резерве, а очень много тренировался, поэтому завоевал это место. Где-то помогла удача — в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где Матвей отразил четыре пенальти.