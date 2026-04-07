Сёмин: «Сафонов играет достойно»

сегодня, 13:27

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин оценил выступления российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.

Сафонов — молодец. Многие говорили, что у него мало игрового времени, рекомендовали со стороны уходить. Как можно рекомендовать такие вещи, чтобы уходить из лучшей команды мира? А ПСЖ — именно такая, действующий победитель Лиги чемпионов. Он не просто сидел в резерве, а очень много тренировался, поэтому завоевал это место. Где-то помогла удача — в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где Матвей отразил четыре пенальти.

После этого он приобрел уверенность. А тренер — не враг себе. Конечно, Луис Энрике будет ставить сильнейшего. Хоть Шевалье — француз, а Сафонов — русский, выходит тот, кто лучше играет. И играет он достойно. Самое важно, чтобы он сохранил эту стабильность. Сохранит — будет играть, нет — поменяют. В таких командах футболист не может проводить сто процентов матчей. Тот же Хвича играет на высочайшем уровне и продолжает прогрессировать. Поэтому больше все-таки болею за ПСЖ.

sihafazatron
сегодня в 13:45
Достойнее некуда)) примерно из 10 ударов в створ = 9 пропущенных))
112910415
сегодня в 13:35
достойно, да не стабильно ...
