«Миннесота» сообщила о состоянии Родригеса, перенесшего обезвоживание

Клуб МЛС «Миннесота Юнайтед» официально прокомментировал состояние звездного полузащитника Хамеса Родригеса, который был госпитализирован на прошлой неделе из‑за тяжёлого обезвоживания.
34‑летний игрок в товарищеском матче против Франции 29 марта начал испытывать симптомы обезвоживания, а на следующий день был доставлен в больницу для наблюдения и терапии. В понедельник, 6 апреля, Родригес вернулся в лагерь клуба и прошёл дополнительные обследования.
В официальном заявлении «Миннесоты» подчёркивается, что у Родригеса не обнаружено никаких значительных отклонений. В «Миннесоте» подчёркивают, что возвращение к полным тренировкам будет строго регулироваться медицинским протоколом и зависеть от прогресса футболиста.
Родригес перешёл в клуб в феврале и пока провёл две игры в МЛС.
Лишь бы в итоге наркоту не нашли в крови
