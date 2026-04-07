«Миннесота» сообщила о состоянии Родригеса, перенесшего обезвоживание

Клуб МЛС «Миннесота Юнайтед» официально прокомментировал состояние звездного полузащитника , который был госпитализирован на прошлой неделе из‑за тяжёлого обезвоживания.

34‑летний игрок в товарищеском матче против Франции 29 марта начал испытывать симптомы обезвоживания, а на следующий день был доставлен в больницу для наблюдения и терапии. В понедельник, 6 апреля, Родригес вернулся в лагерь клуба и прошёл дополнительные обследования.

В официальном заявлении «Миннесоты» подчёркивается, что у Родригеса не обнаружено никаких значительных отклонений. В «Миннесоте» подчёркивают, что возвращение к полным тренировкам будет строго регулироваться медицинским протоколом и зависеть от прогресса футболиста.