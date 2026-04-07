«Миннесота» сообщила о состоянии Родригеса, перенесшего обезвоживание

сегодня, 13:38

Клуб МЛС «Миннесота Юнайтед» официально прокомментировал состояние звездного полузащитника Хамеса Родригеса, который был госпитализирован на прошлой неделе из‑за тяжёлого обезвоживания.

34‑летний игрок в товарищеском матче против Франции 29 марта начал испытывать симптомы обезвоживания, а на следующий день был доставлен в больницу для наблюдения и терапии. В понедельник, 6 апреля, Родригес вернулся в лагерь клуба и прошёл дополнительные обследования.

В официальном заявлении «Миннесоты» подчёркивается, что у Родригеса не обнаружено никаких значительных отклонений. В «Миннесоте» подчёркивают, что возвращение к полным тренировкам будет строго регулироваться медицинским протоколом и зависеть от прогресса футболиста.

Родригес перешёл в клуб в феврале и пока провёл две игры в МЛС.

Луческу могут подключить к аппарату искусственного кровообращения
Вчера, 23:57
Сака и Тимбер пропустят выездной матч против «Спортинга» из-за травм
Вчера, 23:30
Официально«Бавария» подтвердила возвращение Кейна в строй перед игрой с «Реалом»
Вчера, 21:11
В «Сантосе» рассчитывают на скорое возвращение Неймара
Вчера, 13:56
Капитан ПСВ Схаутен пропустит ЧМ‑2026 из-за травмы
05 апреля
«Барселона» потеряла Берналя перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов
05 апреля
sv_1969
sv_1969 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 13:59
Приветствую Вас! Все равно это "если" когда нить сыграет! При такой армаде клонов это не может не случиться! Прям как в пословице про ружье на стене!
sv_1969
sv_1969 ответ tjkur6crn3qx (раскрыть)
сегодня в 13:57
Вот поэтому и захожу сюда теперь раза два в день! Одно хорошо время стало больше)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:47
У профессионального у футболиста обезвоживание? Как допустили такое?
Лишь бы в итоге наркоту не нашли в крови
