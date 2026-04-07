Маттеус раскритиковал Винисиуса и «Реал» перед матчем с «Баварией»

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус резко высказался в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов. По его словам, бразилец «постоянно провоцирует соперников», а после жёстких единоборств «начинает жаловаться и ныть».
Маттеус также осудил поведение мадридского клуба после церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году, когда «Реал» бойкотировал мероприятие после того, как награду получил Родри. «Так не поступают. Нужно уважать соперника, другие команды и игроков», — заявил бывший чемпион мира.
По мнению Маттеуса, в последние годы поведение «Реала» оставляет желать лучшего, и это, по его словам, делает «Баварию» более уверенной в своих шансах перед визитом на «Сантьяго Бернабеу».
Сегодня вам Обезьяна пару штук отгрузит и язык покажет ! А может быть это будет Жаба ..., или вовсе - оба примата. ))
Сегодня вам Обезьяна пару штук отгрузит и язык покажет ! А может быть это будет Жаба ..., или вовсе - оба примата. ))
Мартышку давно пора в зоопарк сдать..
Мартышку давно пора в зоопарк сдать..