Маттеус раскритиковал Винисиуса и «Реал» перед матчем с «Баварией»

сегодня, 14:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария22:00 Не начался

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус резко высказался в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов. По его словам, бразилец «постоянно провоцирует соперников», а после жёстких единоборств «начинает жаловаться и ныть».

Маттеус также осудил поведение мадридского клуба после церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году, когда «Реал» бойкотировал мероприятие после того, как награду получил Родри. «Так не поступают. Нужно уважать соперника, другие команды и игроков», — заявил бывший чемпион мира.

По мнению Маттеуса, в последние годы поведение «Реала» оставляет желать лучшего, и это, по его словам, делает «Баварию» более уверенной в своих шансах перед визитом на «Сантьяго Бернабеу».

14-летний босниец признался в краже у Доннаруммы записки о пенальтистах
Сегодня, 09:12
Сенегал получил документы от CAF для подачи апелляции в CAS
Вчера, 19:42
Спортивный директор «Ахмата» отреагировал на слова Мусаева про сдутые мячи
Вчера, 15:59
Мусаев перед матчем с «Ахматом» сказал игрокам о специально сдутых мячах
Вчера, 15:37
В «Спартаке» пообещали разобраться с ситуацией вокруг Бонгонды
05 апреля
Тренер «Челси» отстранил самого дорого игрока. У многих футболистов конфликт с владельцем клуба
04 апреляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии3
g2q9tmsh74tk
сегодня в 15:24
Матеус заранее начал напрягать сливочных
f9ayknte4zz6
сегодня в 15:20
Винисиус действительно ведет себя как обезьяна, а потом удивляется, что его оскорбляют.
4n783gbwnf7d
сегодня в 15:16, ред.
Всё, Маттеус, приплыл ты и твоя Бавария. Хэндэ хох !!!

Сегодня вам Обезьяна пару штук отгрузит и язык покажет ! А может быть это будет Жаба ..., или вовсе - оба примата. ))
Romeo 777
сегодня в 15:07
Ну, тут всё по делу сказал.
9ke4j5d6qq5n
сегодня в 15:03
Ну одно дело говорить а другое дело сыграть достойно...
sihafazatron
сегодня в 14:50, ред.
Он про последние годы, и он прав. Даже если Бавария вылетит, вряд ли он своё мнение изменит.
Мартышку давно пора в зоопарк сдать..
пират Елизаветы
сегодня в 14:45
Бавария должна на поле показать что она команда уверенней и сильней Реала. Маттеус слишком торопится
