Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Сёмин поделился мнением об исходе матча «Реала» и «Баварии»

сегодня, 14:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария22:00 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил расклад сил в игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Матч состоится сегодня в Мадриде.

Явным фаворитом называть «Баварию» не стал бы. По крайней мере в этом матче, поскольку «Реал» на своем потрясающем стадионе всегда большая сила. Дома и на выезде это две совершенно разные команды. Мы же видели, что было с «Манчестер Сити». Итоговый счет? Очень сложно ответить. Но, думаю, все-таки «Бавария» — 2:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сёмин: «Сафонов играет достойно»
Сегодня, 13:27
Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» в матче против «Рубина»
Вчера, 22:15
Лусиано заявил, что ЦСКА будет до конца бороться за чемпионство
Вчера, 10:54
Ньямси на русском языке дал комментарий после матча со «Спартаком»
Вчера, 08:25
Умяров: «Игра с „Локомотивом“ не была идеальной»
05 апреля
Галактионов: «Нам нужно было играть аккуратнее»
05 апреля
Сортировать
Все комментарии
shur
сегодня в 15:26
...значит Палыч хоронит Мадрид ( 1:2 )...! Безусловно игра дома
решит практически всё! Хала Мадрид! А то "Сити" обидятся, нас сделали,а этих нет....!!!
shur ответ e3ufcpfgankp (раскрыть)
сегодня в 15:23
...и стоило это писать в более длинном повествовании, когда Сёмин
в двух словах всё пояснил ???!!!
5bft2am9rhbs
сегодня в 15:23, ред.
Стар Урри стал и немощен. Посмотрел бы хоть статистику последних 10-ти лет, прежде чем прогнозы пальцем в небо после рыбалки кидать. Реал дерёт Баварию систематически.
mguek7qre7nm
сегодня в 15:21
В равной степени возможен практически любой результат.
e3ufcpfgankp
сегодня в 15:01
Поддержу Палыча.....По сезону более уверенно идет «Бавария», причем как во внутренних турнирах, так и в Лиге Чемпионов. Во многом из-за более успешных результатов даже в гостях команда Венсана Компани выступает в роли фаворита. Однако сразу сбрасывать со счетов «Реал» в плей-офф главного клубного европейского турнира точно не стоит. Две победы над «Манчестер Сити» в 1/8 финала четко дали понять, что «сливочные» способны в отдельно взятом матче обыграть любого противника. Минимум по подбору исполнителей мадридцы не уступают мюнхенцам, но при этом на их стороне немаловажный фактор домашнего поля. На «Сантьяго Бернабеу» в 11 последних матчах была всего одна осечка, когда сенсационно проиграли «Хетафе». Считаю, что хозяева поля смогут отличаться во втором тайме хоть один раз, так как линия атаки очень мощная.
awbja7cv7dpp
сегодня в 14:45
Палыч зря не скажет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 