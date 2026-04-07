Сёмин поделился мнением об исходе матча «Реала» и «Баварии»

Бывший тренер «Локомотива» оценил расклад сил в игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Матч состоится сегодня в Мадриде.

Явным фаворитом называть «Баварию» не стал бы. По крайней мере в этом матче, поскольку «Реал» на своем потрясающем стадионе всегда большая сила. Дома и на выезде это две совершенно разные команды. Мы же видели, что было с «Манчестер Сити». Итоговый счет? Очень сложно ответить. Но, думаю, все-таки «Бавария» — 2:1.