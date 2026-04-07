Моуриньо не хочет покидать «Бенфику»

сегодня, 16:01

Жозе Моуриньо выразил желание продолжить работу в «Бенфике» в следующем сезоне, несмотря на слухи о возможной смене клуба. Тренер подчеркнул, что самостоятельно принимает решения о своей карьере, несмотря на сотрудничество с влиятельным агентом Жорже Мендешем.

Соглашение с португальским клубом действует до конца сезона 2026/27, и в контракт включён пункт об опции расторжения по обоюдному согласию сторон.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что «Бенфика» рассматривает кандидатуру Рубена Аморима, экс‑тренера «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед», в качестве возможного преемника Моуриньо, но сам «Особенный» на данном этапе отвергает идею об уходе, желая вновь участвовать в чемпионской гонке португальского чемпионата.

Варвар7
сегодня в 16:02
"Особенного" так просто "не сковырнёшь"...)))
