Глава «Наполи» Де Лаурентис верит в возможное чудо в борьбе за Скудетто

сегодня, 16:04

Президент «Наполи» отказывается считать борьбу за Скудетто уже проигранной, даже несмотря на отставание в 7 очков от лидера «Интера» за 7 матчей до финиша.

По его словам, команда преодолела серьёзный кризис по причине большого числа травмированных игроков: «Мы победили „Милан", поэтому я действительно рад. Если бы не было этих проблем (с травмами — прим.), возможно, мы снова выиграли бы Скудетто. Но никогда не говорите „никогда" — у нас есть ещё время».

Он также отдал дань уважения тренеру Антонио Конте за прошлогодний триумф, назвав его «королём сюрпризов», и вспомнил, что борьба продолжалась до последней минуты.