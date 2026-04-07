Махачкалинское «Динамо» перечислило деньги пострадавшим от наводнения

сегодня, 16:08

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о помощи клуба гражданам республики, пострадавшим от сильных наводнений, которые случились в регионе в последние дни.

Весь клуб перечислил деньги. В республике неприятная ситуация, поэтому здесь никто ничего не придумывал. Помогать ближним — обычная ситуация для нас. Все работники клуба поддержали эту идею с переводом денег. Также включились болельщики, которые купили билеты и сумма с продажи отправилась в благотворительный фонд. Это всеобщее дело.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:14
Правильное решение.Молодцы!!!
Гость
