Махачкалинское «Динамо» перечислило деньги пострадавшим от наводнения

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» рассказал о помощи клуба гражданам республики, пострадавшим от сильных наводнений, которые случились в регионе в последние дни.

Весь клуб перечислил деньги. В республике неприятная ситуация, поэтому здесь никто ничего не придумывал. Помогать ближним — обычная ситуация для нас. Все работники клуба поддержали эту идею с переводом денег. Также включились болельщики, которые купили билеты и сумма с продажи отправилась в благотворительный фонд. Это всеобщее дело.