Состоялась встреча Хуана Карседо с ветеранами «Спартака»

Главный тренер «Спартака» встретился с заслуженными мастерами и легендами московского клуба.

Делегацию ветеранов представили председатель комитета Олег Романцев, а также Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин.

В ходе встречи испанский специалист изложил ключевые принципы своей работы, направленные на возрождение победных традиций «красно-белых». Особое внимание Карседо уделил необходимости синхронизации работы всех структурных подразделений клуба: основной команды, «Спартака-2», молодежного состава и академии.

В качестве символического жеста ветераны вручили главному тренеру коллекционное издание об истории «Спартака» с личными автографами, пожелав наставнику внести свой вклад в достижения клубного музея.