Состоялась встреча Хуана Карседо с ветеранами «Спартака»

сегодня, 17:28

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо встретился с заслуженными мастерами и легендами московского клуба.

Делегацию ветеранов представили председатель комитета Олег Романцев, а также Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин.

В ходе встречи испанский специалист изложил ключевые принципы своей работы, направленные на возрождение победных традиций «красно-белых». Особое внимание Карседо уделил необходимости синхронизации работы всех структурных подразделений клуба: основной команды, «Спартака-2», молодежного состава и академии.

В качестве символического жеста ветераны вручили главному тренеру коллекционное издание об истории «Спартака» с личными автографами, пожелав наставнику внести свой вклад в достижения клубного музея.

Состоялась встреча Хуана Карседо с ветеранами «Спартака»

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:20, ред.
Блин, дайте работать человеку, что вы его гоняете по этим вашим фасадным мероприятиям, вот в Спартаке 90% усилий не на футбол направлены а на показуху дешёвую. Пусть Карседо сначала такой же легендой станет для Спартака а потом фоткается, а не наоборот. Спартаковское руководство как нерешительный юнец, только девушку завидел уже мысленно с ней детей нарожал, дом построил и состарился, а в реальности даже имя спросить духу не хватает. Да и ветераны тоже пропили самоуважение, кто такой то этот Карседо, он пока Спартаку никто, потенциально очередной неудачный эксперимент.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:25
Уж оч-ч-чень неудачная эта совместная фотография.
Не иначе, как клубный фотограф Зенита постарался.. )
vracr4tr7cm9
vracr4tr7cm9
сегодня в 18:13
Может они научат его работать
AzzY
AzzY
сегодня в 18:06
Хорошая традиция!
