Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

В Федерации футбола ДР Конго сообщили о вылете Бонгонды в Россию

сегодня, 17:43

Пресс-секретарь Федерации футбола ДР Конго Джерри Калемо сообщил о возвращении вингера «Спартака» Тео Бонгонды в расположение московского клуба. Игрок задержался в национальной команде из-за празднования выхода сборной на чемпионат мира — 2026.

Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира.

Ближайший матч «Спартака» запланирован на 8 апреля. Команда сыграет в гостях против «Зенита» в рамках полуфинала второго этапа Пути регионов Кубка России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:11, ред.
Это хорошая новость или плохая...??
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 