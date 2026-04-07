В Федерации футбола ДР Конго сообщили о вылете Бонгонды в Россию

Пресс-секретарь Федерации футбола ДР Конго Джерри Калемо сообщил о возвращении вингера «Спартака» Тео Бонгонды в расположение московского клуба. Игрок задержался в национальной команде из-за празднования выхода сборной на чемпионат мира — 2026.
Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира.
Ближайший матч «Спартака» запланирован на 8 апреля. Команда сыграет в гостях против «Зенита» в рамках полуфинала второго этапа Пути регионов Кубка России.