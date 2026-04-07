Саудовская Аравия. Первый дивизион 2025/2026

Юран мог возглавить саудовский «Аль-Араби» в конце 2025 года

сегодня, 17:52

По информации источника, в декабре 2025 года российский тренер Сергей Юран был близок к назначению в клуб «Аль-Араби», выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии. Стороны вели переговоры о контракте на полтора года с общей зарплатой в 1,5 млн долларов.

Сделка сорвалась в последний момент: действующий тренер команды выдал серию побед, и руководство решило не менять штаб.

Ранее Юран покинул турецкий «Серик Беледиеспор» из-за финансовых проблем клуба, а недавние слухи о его назначении в «Аланьяспор» не подтвердились.

Alex_67
сегодня в 18:53
Куда Юрана только не сватают...
lazzioll
сегодня в 18:00
услышав про Юрана и игроки начали играть, так и в вышку могут выйти. вот он тренер-мотиватор, даже не работая в клубе))
Гость
