Юран мог возглавить саудовский «Аль-Араби» в конце 2025 года

По информации источника, в декабре 2025 года российский тренер был близок к назначению в клуб «Аль-Араби», выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии. Стороны вели переговоры о контракте на полтора года с общей зарплатой в 1,5 млн долларов.

Сделка сорвалась в последний момент: действующий тренер команды выдал серию побед, и руководство решило не менять штаб.

Ранее Юран покинул турецкий «Серик Беледиеспор» из-за финансовых проблем клуба, а недавние слухи о его назначении в «Аланьяспор» не подтвердились.