Масалитин посоветовал Головину вернуться в ЦСКА

сегодня, 18:01

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Если есть спортивная составляющая, если Саше ещё хочется бороться за чемпионство, за кубки, то тогда надо возвращаться в ЦСКА или просто в Россию, чем в Саудовскую Аравию. Может, он желает ещё поиграть в еврокубках, быть на высоте, то тогда надо играть в «Монако» как можно дольше. На Ближнем Востоке вон что творится, во-первых. Непонятно, когда всё закончится. Во-вторых, если он понимает, что ещё не заработал на пенсию, то есть смысл туда поехать. Заработает и обеспечит себе спокойную старость. Пока у нас бан, то логичнее оставаться в «Монако» и бороться во Франции, играть в еврокубках.

youtomee
сегодня в 19:43
вот что это за заголовок?) Масалитин просто расписал разные варианты. Он ему еще посоветовал остаться в Монако и съездить в Саудовскую Аравию, если деньги нужны.
oFANATo
сегодня в 18:55, ред.
Было бы конечно круто......если бы Александр вернулся в родной ЦСКА......но сейчас у него все хорошо в Монако.
sihafazatron
сегодня в 18:46
Лучше в цска , чем в саудитию. Здесь уровень футбола посерьёзнее!)))
Comentarios
сегодня в 18:35
Да пока еще в форме Монако его клуб прижился
lazzioll
сегодня в 18:03
после Монако логичнее Головину ехать к корешу Миранчуку в Атланту. так оно и будет скорее всего.
