Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ноттингем Форест» установил цену на Эллиота Андерсона в 100–120 млн фунтов

сегодня, 18:25

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Ноттингем Форест» определило трансферную стоимость полузащитника Эллиота Андерсона на фоне сохраняющегося интереса со стороны ведущих клубов АПЛ.

«Лесники» рассчитывают выручить за 23-летнего игрока от 100 до 120 миллионов фунтов стерлингов.

В качестве основного претендента на футболиста рассматривается «Манчестер Юнайтед». Ранее в борьбу за хавбека был готов вступить «Манчестер Сити», однако на текущем этапе «горожане» сфокусированы на переговорах о продлении контракта с Родри.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Челси» согласовал с Валентином Барко шестилетний контракт
Сегодня, 12:15
СлухиКамавинга пока не хочет покидать «Реал»
Сегодня, 08:48
Энцо Фернандес не планирует уходить из «Челси»
Сегодня, 00:31
«Милан» не планирует продажу Рафаэла Леау в ближайшее трансферное окно
Вчера, 22:39
СлухиБастони стремится завершить переход в «Барселону» в кратчайшие сроки
Вчера, 20:38
Слухи«Реал» рассматривает возможность продажи Камавинги грядущим летом
Вчера, 18:22
Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 18:43
Так могут и остаться Лесники у разбитого корыта.
В прошлом году цену на Гибс-Уайта подняли, в итоге никто не купил, а ща уже и не нужен никому))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 