«Ноттингем Форест» установил цену на Эллиота Андерсона в 100–120 млн фунтов

1775575500

сегодня, 18:25

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Ноттингем Форест» определило трансферную стоимость полузащитника на фоне сохраняющегося интереса со стороны ведущих клубов АПЛ .

«Лесники» рассчитывают выручить за 23-летнего игрока от 100 до 120 миллионов фунтов стерлингов.

В качестве основного претендента на футболиста рассматривается «Манчестер Юнайтед». Ранее в борьбу за хавбека был готов вступить «Манчестер Сити», однако на текущем этапе «горожане» сфокусированы на переговорах о продлении контракта с .