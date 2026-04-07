Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилии до 2030 года

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в ближайшее время подпишет новое соглашение с Бразильской конфередерацией футбола (CBF). Стороны уже согласовали условия пролонгации сотрудничества.
Действующий контракт 66-летнего итальянского специалиста рассчитан до июля 2026 года. Новое соглашение будет составлено по схеме «2+2» и предусматривает автоматическое продление до завершения чемпионата мира 2030 года. Ожидается, что официальное подписание документов состоится в ближайшие дни.
Финансовые условия личного контракта Анчелотти останутся прежними: его заработная плата составит 10 млн евро в год, что является историческим рекордом для наставников бразильской национальной команды.
А почему бы не продлит)
А почему бы не продлит)
Неймар на карнавал пригласит, весь в шоколаде будет!!!
Неймар на карнавал пригласит, весь в шоколаде будет!!!
Впереди долгий путь подготовки к следующему мировому первенству! И пойдёт метла в пляс по новому!!!
Впереди долгий путь подготовки к следующему мировому первенству! И пойдёт метла в пляс по новому!!!