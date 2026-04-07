Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилии до 2030 года

сегодня, 19:09

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в ближайшее время подпишет новое соглашение с Бразильской конфередерацией футбола (CBF). Стороны уже согласовали условия пролонгации сотрудничества.

Действующий контракт 66-летнего итальянского специалиста рассчитан до июля 2026 года. Новое соглашение будет составлено по схеме «2+2» и предусматривает автоматическое продление до завершения чемпионата мира 2030 года. Ожидается, что официальное подписание документов состоится в ближайшие дни.

Финансовые условия личного контракта Анчелотти останутся прежними: его заработная плата составит 10 млн евро в год, что является историческим рекордом для наставников бразильской национальной команды.

Sergo81
сегодня в 21:58
Вполне логичное решение БФФ. Тренер опытный и мастеровитый. Многих игроков и их возможности знает лично по работе в клубах. Видимо нашёл и с остальными общий язык и решили построить новую сильную команду. Материал есть, наставник знает своё дело, что ещё нужно для хорошего результата? Только время и раскрывшийся потенциал таких мастеров, как Луис Энрике и Рафинья.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:23
А если невыход из группы на ЧМ и провал, тогда что? Рискованно так продлевать. Не лучше ли после ЧМ? Пока игра Бразилии мягко говоря, не впечатляет, а газпромовские ребята там явно лишние. А может у него контракт с Газпромом до 30 года? Шутка!!
goalaktika
сегодня в 21:13
Пляжи Рио-де-Жанейро, карнавал , знойные бразильянки ..)
А почему бы не продлит)
Валерыч
сегодня в 20:18
У Анчелотти серьёзные планы на будущее. Посмотрим, как будет играть и развиваться сборная Бразилии под его руководством, и каковы будут результаты его тренерской работы.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:41, ред.
....а ещё и Юбилей отметить, долгосрочная командировка!!!!
Неймар на карнавал пригласит, весь в шоколаде будет!!!
сегодня в 19:36, ред.
....Элементарно Ватсон,тьфу ты, Sihafazatron! Пройдёт ЧМ, а сборная Бразилии останется и проблемы её останутся, а Папа только начал!
Впереди долгий путь подготовки к следующему мировому первенству! И пойдёт метла в пляс по новому!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:13
Почему бы не дождаться окончания чм и посмотреть на результаты?
