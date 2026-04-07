«Хотелось уснуть на трибуне». Быстров — об игре «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в последних матчах.

Пришел посмотреть матч с «Крыльями Советов», после первого тайма захотелось взять подушку, одеяло и уснуть на трибуне. И я бы ничего не потерял! Все знали, что «Зенит» заберет три очка. Кто-то фантазировал, что будет красивый футбол, но, видимо, ребята решили сэкономить силы на матч со «Спартаком». Если «Зенит» выдаст яркую игру и разорвет красно-белых, то мы скажем: «Все сделали правильно, малой кровью набирают очки в чемпионате».