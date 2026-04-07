Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Хотелось уснуть на трибуне». Быстров — об игре «Зенита»

сегодня, 19:22

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в последних матчах.

Пришел посмотреть матч с «Крыльями Советов», после первого тайма захотелось взять подушку, одеяло и уснуть на трибуне. И я бы ничего не потерял! Все знали, что «Зенит» заберет три очка. Кто-то фантазировал, что будет красивый футбол, но, видимо, ребята решили сэкономить силы на матч со «Спартаком». Если «Зенит» выдаст яркую игру и разорвет красно-белых, то мы скажем: «Все сделали правильно, малой кровью набирают очки в чемпионате».

Futurista
Futurista ответ uc458qyeucsu (раскрыть)
сегодня в 19:52
Петровский стабилен)...
uc458qyeucsu
uc458qyeucsu
сегодня в 19:35
Помню как весь стадион Петровский скандировал "Быстров свинья, свинья, свинья", после этого ничего не изменилось.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:34
Захотелось взять подушку, одеяло и уснуть на трибуне. И я бы ничего не потерял! - Конечно Вовчик - ведь "Сон - это здоровье!"...)
STVA 1
сегодня в 19:32
Зато есть труба газовая))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:30
Нету игры у зенита...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:29
Быстров рисует так что прям матч со Спартаком неимоверно значимый для Семака.....
По факту же он как раз в матче со Спартаком будет экономить силы на Краснодар...
Гость
