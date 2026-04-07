Быстров: «Если мы будем относить „Спартак“ к середнякам, то грош цена РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о ситуации в московским клубе.

Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов. Если мы будем относить «Спартак» к середнякам, то грош цена нашему чемпионату. Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще.

Хорошо, что появился «Краснодар». За это надо сказать спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, штабу и всем-всем. Они могут дать бой и Питеру, и Москве.