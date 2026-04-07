ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в Кубке России, Гонду оформил хет-трик

сегодня, 19:58

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (2:5) в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.

На 5-й минуте Лусиано Гонду вывел ЦСКА вперёд. На 35-й минуте Гонду оформил дубль, а на 51-й минуте — хет-трик. На 54-й минуте Иван Олейников сократил отставание в счёте. На 64-й минуте голом отметился полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 67-й минуте забил Матвей Кисляк. На 82-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко не реализовал пенальти. На 84-й минуте Максим Витюгов забил второй гол «Крыльев Советов».