ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в Кубке России, Гонду оформил хет-трик

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (2:5) в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.
На 5-й минуте Лусиано Гонду вывел ЦСКА вперёд. На 35-й минуте Гонду оформил дубль, а на 51-й минуте — хет-трик. На 54-й минуте Иван Олейников сократил отставание в счёте. На 64-й минуте голом отметился полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 67-й минуте забил Матвей Кисляк. На 82-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко не реализовал пенальти. На 84-й минуте Максим Витюгов забил второй гол «Крыльев Советов».
ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары «Зенит» — «Спартак».
Kак всегда великолепен был Ваня Обляков. Вёл игру, видел поле, а гол- в лучших традициях европейского футбола!!! Очень рад, что Челестини вернул Ване его футбол, ведь Баринов, явно занимал в середине поля не свою позицию. До пятого мяча, ЦСКА играл на контр атаках, как в первой части сезона, что и приносило команде результат. Видимо, позиционный атакующий футбол сложно и не всем подходит, играть надо в свой футбол. Стоит заметить, что после счета-5:1, армейцы стали увлекаться атакой, на кураже побежали вперед и получили контру в виде пенальти в свои ворота, лишний повод еще раз подумать...
Несколько раз проходили у ЦСКА симпатичные кружевные комбинашки, что сразу напомнило начало сезона, и те незабываемые армейские голы, которыми любовался!!! После ухода с поля Облякова раскрылся Козлов, но не хватает ему тонкости и понимания футбола Облякова. Вобщем, ЦСКА понравился, понравились и Крылья, сыграли как могли, в свой футбол. Хочется увидеть матч Спартак-ЦСКА, который мог бы украсить любой финал, но пока- это возможно, только в пути регионов.......................................
ЦСКА с победой!!!
