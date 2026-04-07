Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2025/2026

Луис Энрике исключил участие Баркола в матче с «Ливерпулем»

сегодня, 20:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сообщил, что нападающий Брэдли Баркола не примет участия в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Несмотря на возвращение игрока к общим тренировкам, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста.

Завтра Брэдли на поле не выйдет — он всё ещё восстанавливается. В понедельник он работал по индивидуальной программе, а сегодня уже тренировался в общей группе, но его физические кондиции пока далеки от идеала. Наша задача — обеспечить игрокам комфортный выход из лазарета, однако сроки окончательного возвращения зависят только от самого Баркола.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:28
Это дело тренера- определять состав на игру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 