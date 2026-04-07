Луис Энрике исключил участие Баркола в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» сообщил, что нападающий не примет участия в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Несмотря на возвращение игрока к общим тренировкам, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста.

Завтра Брэдли на поле не выйдет — он всё ещё восстанавливается. В понедельник он работал по индивидуальной программе, а сегодня уже тренировался в общей группе, но его физические кондиции пока далеки от идеала. Наша задача — обеспечить игрокам комфортный выход из лазарета, однако сроки окончательного возвращения зависят только от самого Баркола.