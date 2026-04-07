Италия. Серия А 2025/2026

Спаллетти предложил ввести новый лимит на молодых игроков в Серии А

сегодня, 20:32

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти выступил с инициативой об обязательном включении футболистов в возрасте до 19 лет в стартовые составы команд Серии А.

Необходимо обеспечить защиту молодых талантов, потенциал которых в нашей стране неисчерпаем. Мое предложение заключается в следующем: ввести для каждого клуба Серии А обязательство выпускать на поле как минимум одного игрока в возрасте до 19 лет. В частности, для «Ювентуса» это означало бы необходимость иметь в заявке четырех таких футболистов для обеспечения ротации. Наличие четырех молодых игроков в основной обойме — это уже серьезный показатель.

Asper
сегодня в 20:46
Все подобные идеи - признак темных времён. Борьба с симптомами, а не причинами.
Я ведь правильно понимаю: речь о молодых итальянцах, а не просто молодых?
Ну вот мы получили поколение паспортистов, а у них будут щеглы-паспортисты
sihafazatron
сегодня в 20:36
Вот и выпускай молодых, расти будущее, покажи пример
