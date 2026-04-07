Легендарный тренер Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни

сегодня, 21:11

На 81-м году жизни после перенесенного сердечного приступа скончался выдающийся футбольный специалист Мирча Луческу. Об этом сообщил спортивный журналист Эмануэль Рошу.

Ранее тренер был госпитализирован после потери сознания в расположении национальной сборной Румынии. Несмотря на кратковременную стабилизацию состояния в субботу, к вечеру того же дня самочувствие специалиста резко ухудшилось.

Луческу был переведен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, где медики ввели его в состояние искусственной комы. Сообщается, что организм перестал реагировать на проводимое лечение, что привело к летальному исходу в ночь на воскресенье.

