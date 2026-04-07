Судейский комитет признал неверной отмену удаления Мартина с «Атлетико»

сегодня, 21:42

Технический комитет судей (CTA) признал ошибочным решение не удалять защитника «Барселоны» в матче 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (2:1).

В эфире программы Tiempo de Revisión эксперты комитета пояснили, что фол на квалифицируется как «серьезное нарушение правил», за которое полагается красная карточка.

Комитет также подчеркнул, что видеоассистенты (ВАР) не имели права вмешиваться в эпизод, а главному арбитру следовало подтвердить свое первоначальное решение об удалении, несмотря на просмотр повтора.