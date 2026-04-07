Судейство — Испания. Примера 2025/2026

Судейский комитет признал неверной отмену удаления Мартина с «Атлетико»

сегодня, 21:42
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Технический комитет судей (CTA) признал ошибочным решение не удалять защитника «Барселоны» Жерара Мартина в матче 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (2:1).

В эфире программы Tiempo de Revisión эксперты комитета пояснили, что фол на Тьяго Альмаде квалифицируется как «серьезное нарушение правил», за которое полагается красная карточка.

Комитет также подчеркнул, что видеоассистенты (ВАР) не имели права вмешиваться в эпизод, а главному арбитру Матео Бускетсу следовало подтвердить свое первоначальное решение об удалении, несмотря на просмотр повтора.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:59
"Комитет также подчеркнул, что видеоассистенты (ВАР) не имели права вмешиваться в эпизод", - Ну так разогнать их и дело с концом...)
