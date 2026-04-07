Россия. Кубок 2025/2026

Челестини ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в финале Кубка России

сегодня, 21:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 20:45 Не начался

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, с кем бы хотел встретиться в финале Пути регионов Кубка России — с «Зенитом» или «Спартаком».

Оба — отличные, большие клубы. В любом случае нас ждёт очень сложный матч. Мне без разницы. Самое главное — мы уже там. Чтобы выиграть Кубок, нам всё равно придётся обыгрывать и «Спартак», и «Зенит», а также «Динамо» или «Краснодар». Мы прекрасно понимаем, что впереди два очень тяжёлых матча, поэтому соперник не имеет значения.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:14
Завтра 8 апреля великому российскому вратарю Игорю Анифееву исполняется 49 лет. Отличный подарок команде ему сделала. Здоровья и долголетия Игорь Владимирович
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron
сегодня в 22:09
Сомо собой сурердерби всея Руси ЦСКА Спартак гораздо интереснее встречи с юбиляром
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:58
Рядовые слова!
Мне бы хотелось со Спартаком сыграть))
Гость
