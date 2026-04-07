Дасаев: «Карседо пообещал приложить все усилия, чтобы поднять „Спартак“»

Легендарный вратарь «Спартака» положительно оценил итоги встречи комитета ветеранов клуба с новым главным тренером «красно-белых» .

Карседо с удовольствием откликнулся на предложение пообщаться. Нормальный, адекватный человек. Единственный иностранный тренер, который захотел встретиться с ветеранами. Карседо сказал, что приложит все усилия, чтобы поднять «Спартак». Мы его выслушали, пожелали удачи, сказали, что всегда готовы откликнуться, если нужна какая-то помощь. Он оставил хорошее впечатление. Дай бог, чтобы все было на высоком уровне, в следующем году надеемся на чемпионство.