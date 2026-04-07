«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу

вчера, 22:59

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу.

Специалист скончался 7 апреля в возрасте 80 лет. Ранее тренер был госпитализирован после потери сознания на тренировке, в больнице он перенес сердечный приступ.

В официальном сообщении пресс-службы петербургского клуба отмечаются профессиональные достижения специалиста.

Специалист возглавил «Зенит» в мае 2016-го, и уже в первом официальном матче у руля команды завоевал трофей — Суперкубок России. Под его руководством сине-бело-голубые одержали легендарную победу в матче против «Маккаби», уступая в счете 3:0, а также провели первую официальную игру на «Газпром Арене», победив «Урал» — 2:0. Мирча Луческу — один из самых титулованных европейских тренеров. 13 раз команды, которыми он руководил, становились чемпионами своих стран, а всего в активе его подопечных — 35 трофеев. Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося тренера.

Все новости
Состоялась встреча Хуана Карседо с ветеранами «Спартака»
Вчера, 17:28 Фото
«Зенит» и «Сьон» подпишут соглашение о партнёрстве академий
06 апреля
В «Динамо» рассчитывают на летнюю встречу с Овечкиным
05 апреля
СлухиАгент Павел Андреев может инициировать объединение «Сочи» и «Чайки»
04 апреля
Карпин проведёт встречу со школьниками
03 апреля
Семак посетил матч «Зенита-2» для просмотра нападающего Касаджикова
01 апреля
