Игнашевич оценил перспективы Батракова и Кисляка в европейских чемпионатах

вчера, 23:06

Бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека «красно-синих» Матвея Кисляка при их возможном переходе в европейские чемпионаты.

Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает. Кисляк и Батраков — талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ, который тормозится многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах. Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнеров.

Ангел неБесГрешен
вчера в 23:17
Дельфинами тоже можно играть...
Гость
