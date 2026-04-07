Игнашевич оценил перспективы Батракова и Кисляка в европейских чемпионатах

Бывший футболист сборной России и ЦСКА поделился мнением о перспективах полузащитника «Локомотива» и хавбека «красно-синих» при их возможном переходе в европейские чемпионаты.

Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает. Кисляк и Батраков — талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ , который тормозится многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах. Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнеров.