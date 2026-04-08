Ламин Ямаль поставил ультиматум «Барселоне»

сегодня, 00:29

Нападающий Ламин Ямаль поставил своё условие «Барселоне».

Футболист заявил, что каталонский клуб должен подписать топ-форварда в летнее трансферное окно. Если это требование не будет выполнено, Ямаль готов рассмотреть вариант с переходом в ПСЖ.

Отмечается, что парижане готовы заплатить за трансфер Ямаля 350 млн евро.

Comentarios ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:59
Дрогба помог бы
Comentarios ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
Кокорин вроде скоро свободным станет и как начнет
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:24
Продать)
За 350 млн можно очень много проблем решить. Меня бесят эти истерички на поле.. не уважают тренеров, болельщиков, клуб в целом. Ямаль ещё ничего не добился в футболе, чтобы диктовать свои условия. В последнем матче не пожал руку тренеру, это вообще меня взбесило. К сожалению, сейчас нету таких личностей, как Рой Кин, который очень быстро бы ему все объяснил..
Capral
Capral ответ Ислам Низамутдинов (раскрыть)
сегодня в 01:21
Пижонить и передерживать мяч- болезнь всех технарей. Всё техничные игроки не любят расставаться с мячом, любят возиться с круглым и тп. Вопрос- кто из них больше командный игрок, а кто меньше. Кипиани был незаурядным технарем, но при этом был направляющей силой, командной мыслью.
Ислам Низамутдинов
Ислам Низамутдинов ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:18
А разве в прошедшем матче Олисе не пежонил и не отдавал пасы пятками, что приводило к атакам Реала? Или это осознанный игнор минусов игрока?
Capral
Capral ответ 34by4srr8z3m (раскрыть)
сегодня в 01:18
Как командный игрок, Олисе больше подходит ПСЖ. Тот же Хвичка- индивидуалист, играет, исключительно за счет сильных партнеров, как было в Наполи, а сейчас в ПСЖ. Олисе другой, может подстроиться под разный футбол, под разную схему. Ямаль, при всей его незаурядности, хорош только в Примере, где за игру, Барса забивает по пять мячей и ведет борьбу за чемпионство с инвалидным Реалом.

Макс, на сегодня всё. Извини, но мне пора отдыхать. В другой раз договорим. Сам понимаешь, времена меняются. Будь Здоров!!!
34by4srr8z3m
34by4srr8z3m ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:11, ред.
Талант всегда имел, имеет и будет иметь решающее значение. Ямаль де факто прав: нельзя претендовать на ушастого без цф, который умеет забивать. В Барселоне его нет. А раз так, значит нет и ушастого. Нет ушастого, нет и индивидуальных наград лучшему игроку команды, т.е. ему - Ямалю. Всё просто.

То, что он в столь раннем возрасте открывает об этом рот, уже "заслуга" Флика, который не смог под себя подмять сознание щегла. Но это уже другая сторона проблемы, - не игровая.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:54
Ямаль перегибает палку!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:53
Все еше мал но хочет руководить командой как Месси свое время играющий тренер. Какой топ форвард им нужен? Кто шас может перейти в Барселону? Есть ли деньги у Барселоны ? Может фанаты скинуться? Кого он хочет в Барсу? Холлан? Не потянет, на Исака есть 140млн евро? Меньше Ливерпуль не продаст. Кто еще топ форвард в нынешнем футболе? Шас и нету таких ярких забивал .
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:51
Ох как жёстко!
Capral
Capral ответ 5m66ygbmams3 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Макс, но это как раз тот случай, когда талант не имеет решающего значения.)))
5m66ygbmams3
5m66ygbmams3 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
Ямаль талантливее Олисе и с более богатым тех. арсеналом.
Capral
Capral
сегодня в 00:36
Деточка совсем с катушек слетел. А ведь я предупреждал, что его пижонские пяточки, рано или поздно дадут о себе знать... Всё-таки, жизненный опыт не пропьешь. Но уж если ПСЖ решил приобрести флангового вундеркинда, то лучше обратить свой взор на Олисе. Он скромней, честнее и трудо-способнее, а главное- без дешевых понтов, командный игрок, даже, несмотря на свои великолепные технические индивидуальные данные.....................................................
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:32
ххааххапахах. "Басилоня это одна симя, мы едини и наси цености едини"(с)

в итоге всякая шляпа типа Меськи и Ямаля, не говоря уж о всяком шлаке типа бускетсов тупо доят семью когда она при смерти приговаривая что мы едины))) так смешно за этим наблюдать. Реал хотя бы не стесняясь говорит - да мы мешок с лаве и футболисты такие же
