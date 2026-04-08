Арбелоа раскритиковал судейство после матча против «Баварии»

сегодня, 09:40

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа открыто раскритиковал судейские решения после поражения против «Баварии» в Лиге чемпионов, заявив, что защитник «Баварии» Джонатан Та должен был получить красную карточку за фол против Килиана Мбаппе.

Я не понимаю, почему игрока «Баварии» [Та] не удалили с поля за фол, который он совершил против Мбаппе. Такие решения трудно понять.

В то же время «Мадрид» остался без полузащитника Орельена Тчуамени, который получил жёлтую карточку и пропустит ответную игру. Специалист отметил, что это серьёзная потеря.

Это большая потеря из-за карточки, которую ему показал судья, но мы верим в наших запасных.

STVA 1
сегодня в 10:32
Кого то мне это напоминает! Мучительно хочу вспомнить и не могу)))
Nenash
сегодня в 10:18
Готовится к отставке.. 😄
sihafazatron
сегодня в 10:05
Пенку в ворота Реала не поставил, но про это решил не говорить
cg2m39sge66q
сегодня в 10:00
Эта бестолочь даже не понимает, что отсутствие Чуиваки в ответной встрече, как раз таки реальный шанс для нормальной, конструктивной игры середины поля.
ca338v9cuzjm
сегодня в 09:52
Сейчас это излюбленное оправдание
112910415
сегодня в 09:48
судьи виноваты всегда ! )
