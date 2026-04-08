Арбелоа раскритиковал судейство после матча против «Баварии»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа открыто раскритиковал судейские решения после поражения против «Баварии» в Лиге чемпионов, заявив, что защитник «Баварии» Джонатан Та должен был получить красную карточку за фол против Килиана Мбаппе.
Я не понимаю, почему игрока «Баварии» [Та] не удалили с поля за фол, который он совершил против Мбаппе. Такие решения трудно понять.
В то же время «Мадрид» остался без полузащитника Орельена Тчуамени, который получил жёлтую карточку и пропустит ответную игру. Специалист отметил, что это серьёзная потеря.
Это большая потеря из-за карточки, которую ему показал судья, но мы верим в наших запасных.