Арбелоа раскритиковал судейство после матча против «Баварии»

1775630447

сегодня, 09:40

Главный тренер «Реала» открыто раскритиковал судейские решения после поражения против «Баварии» в Лиге чемпионов, заявив, что защитник «Баварии» должен был получить красную карточку за фол против Килиана Мбаппе.

Я не понимаю, почему игрока «Баварии» [Та] не удалили с поля за фол, который он совершил против Мбаппе. Такие решения трудно понять.

В то же время «Мадрид» остался без полузащитника Орельена Тчуамени, который получил жёлтую карточку и пропустит ответную игру. Специалист отметил, что это серьёзная потеря.