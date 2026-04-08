Бывший главный тренер сборной России поздравил с 40-летием вратаря ЦСКА .

Поздравляю Игоря с юбилеем. Неоднократно говорил, что он большой профессионал, который демонстрирует высокий уровень игры. Хочется пожелать, чтобы он и дальше радовал болельщиков. Акинфеев — легендарная личность, он служит верой и правдой своей любимой команде на протяжении 23 лет.

Он настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Игорь является примером для молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру. Вот так нужно служить своей профессиональной деятельности.