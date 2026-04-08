Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поздравил с 40-летием вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Поздравляю Игоря с юбилеем. Неоднократно говорил, что он большой профессионал, который демонстрирует высокий уровень игры. Хочется пожелать, чтобы он и дальше радовал болельщиков. Акинфеев — легендарная личность, он служит верой и правдой своей любимой команде на протяжении 23 лет.
Он настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Игорь является примером для молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру. Вот так нужно служить своей профессиональной деятельности.
Его сейв в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании стал историческим моментом. В серии пенальти, завершившейся со счетом (4:3) в пользу России. Наша команда благодаря Акинфееву пробилась в 1/4 финала чемпионата мира.
Его сейв в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании стал историческим моментом. В серии пенальти, завершившейся со счетом (4:3) в пользу России. Наша команда благодаря Акинфееву пробилась в 1/4 финала чемпионата мира.