Газзаев: «Акинфеев — легендарная личность»

сегодня, 11:11

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поздравил с 40-летием вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Поздравляю Игоря с юбилеем. Неоднократно говорил, что он большой профессионал, который демонстрирует высокий уровень игры. Хочется пожелать, чтобы он и дальше радовал болельщиков. Акинфеев — легендарная личность, он служит верой и правдой своей любимой команде на протяжении 23 лет.

Он настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Игорь является примером для молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру. Вот так нужно служить своей профессиональной деятельности.

Red blu
сегодня в 13:50, ред.
За сборную отличился не только количеством матчей.
Его сейв в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании стал историческим моментом. В серии пенальти, завершившейся со счетом (4:3) в пользу России. Наша команда благодаря Акинфееву пробилась в 1/4 финала чемпионата мира.
сегодня в 13:34
Легенда он только для ЦСКА. За сборную отличился только количеством матчей. Легенда - это другое. Вот, Яшин легенда. Блохин. Дасаев. А Игарь не легенда. Долго держаться за ворота - не заслуга.
сегодня в 12:30
23 года в ЦСКА, 111 матчей за сборную......легендарный спортсмен.
сегодня в 12:15
На сегодняшний день играющая легенда это точно
сегодня в 11:47
Он и дальше будет играть похоже и уступать пост №1 не собирается.
