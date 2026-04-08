Карпин оценил шансы Смолова стать тренером

сегодня, 11:27

Наставник сборной России Валерий Карпин полагает, что бывший игрок национальной команды Федор Смолов может стать в будущем тренером, несмотря на проблемное поведение за пределами поля. На днях против Смолова было закрыто дело по факту драки в кафе.

За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты. Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гилерме, и Эльвира Тодуа.

Брулин
сегодня в 13:56
Валерий Карпин: «Тренер очень похож на учителя, тренировка – на урок физкультуры. Говорю футболистам: «Нельзя научить, можно лишь научиться»
jcw4xk4qu9ph
сегодня в 13:34
Скоро к свсом друзьям Смолову и Мамаеву присоединится Кокорин и они организуют новую тюремную лигу в нашем футболе.
Bad Listener
сегодня в 13:33, ред.
Ну да, выбесить любого можно, это действительно так, но у Феди есть позитивный опыт ухода от ответственности теперь, а это негативно скажется на его способности её нести.
112910415
сегодня в 12:29
такой тренер едва ли где-то нужен !
Alex_67
сегодня в 12:05
Человек, который сам, так и не стал тренером, рассуждает о профессиональных способностях других людей стать наставниками... Валера, а почему бы тебе не открыть курсы "Как стать успешным"? А ведь сбитый лётчик, по-прежнему, считает себя непонятым гением...
huwbx9yz9mzu
сегодня в 11:52, ред.
Всё правильно. У нас только таким и открыты все пути/ дороги/возможности.
Эти отморозки с такими же ценностями и игроков набирать будут. РПЛ сегодня рассадник коррупции, а завтра - разбоя и бандитизма. Гопнику Карпину такие по душе.
Варвар7
сегодня в 11:35
"Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята." - Да вообще "Титаны мысли"...)
