Смолов назвал лучших нападающих чемпионата России

сегодня, 11:47

Бывший форвард сборной России Федор Смолов назвал лучших нападающих РПЛ на данный момент.

Из иностранцев – Джон Кордоба, из россиян – Костя Тюкавин. Преимущества Джона всем известны, невозможно недооценить, как он ведёт борьбу, какую пользу приносит команде, как успех «Краснодара» связан с его игрой. Что касается Костика, надеюсь, он наберёт свою лучшую форму после травмы и продолжит быть лучшим нападающим.

Карпин оценил шансы Смолова стать тренером
Сегодня, 11:27
Игнашевич оценил перспективы Батракова и Кисляка в европейских чемпионатах
Вчера, 23:06
Джанашия: «У „Спартака“ тринадцатый игрок — судья»
Вчера, 22:25
Дасаев: «Карседо пообещал приложить все усилия, чтобы поднять „Спартак“»
Вчера, 22:09
Челестини ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в финале Кубка России
Вчера, 21:56
Кержаков назвал фаворита кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком»
Вчера, 21:27
lotsman
сегодня в 13:48
Для РПЛ вполне приемлемо. Особого то выбора в РПЛ нет.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:42
У каждого могут быть свои герои и фавориты...
112910415
сегодня в 12:26
довольно простой выбор
28cuwbga7r44
сегодня в 12:00
Картина с Маслом от Паненки : в РПЛ нет ни одного русского нападающего, кроме как Тюкавина с безобразной спортивной формой.

Короче Смола забалаболился настолько, что всю правду выложил.
b8xgjguzxpk8
сегодня в 11:49
Выбирать особо и не из кого было. Всё очевидно.
