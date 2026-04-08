Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2025/2026

Компани ушёл от ответа на вопрос о новом контракте Нойера с «Баварией»

сегодня, 11:53

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани уклонился от обсуждения продления контракта с Мануэлем Нойером после победы 2:1 над «Реалом» во вторник. Ветерану — 40 лет, и он был назван игроком матча.

«Это вопрос клуба и самого Ману — хочет ли он продолжать в таком возрасте. Я не буду об этом говорить. Важнее всего то, что мы увидели от него сегодня вечером. Я чувствовал, что он в отличной форме, и нам был нужен именно его уровень — не только опыт, но и качество. В сложные моменты матча он отреагировал отличным образом», — отметил Компани.

Он также подчеркнул, что «совершенствовать игру всю жизнь так, как делает Нойер, очень сложно. В 40 лет он выглядит впечатляюще — и, судя по его физическим и психологическим данным, это возможно. В таких матчах нам нужны именно подобные выступления».

Действующий контракт Нойера истекает летом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
8dj7zmdx9n3p
сегодня в 14:30
Да это же немецкий Акинфеев !
7uuhuqhrdpz5
сегодня в 13:23
Почему это автор решил, что Компани ушёл от ответа ? Компани ответил: " Не знаю." Ответил правдиво, потому как сам Нойер ещё не знает.
112910415
сегодня в 12:24
вопрос-то малость скользкий ...
Маг_тм
сегодня в 12:15, ред.
Тот факт что Ноер стал лучшим игроком матча, говорит о том, что Реал хорошенько его вчера потревожил. Это к тому, что пару фанатов Барсы вчера писали мол Реал легко отделался, и как будто матч был в одни ворота, никакой объективности
Capral
сегодня в 12:12
Вот свежайшая информация об игре и в частности о Нойере- "Champions League: Reaktionen auf den Auswärtssieg des FC Bayern gegen Real Madrid".

Также, что пишет испанская пресса.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 