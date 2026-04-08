Компани ушёл от ответа на вопрос о новом контракте Нойера с «Баварией»

1775638425

сегодня, 11:53

Главный тренер «Баварии» уклонился от обсуждения продления контракта с после победы 2:1 над «Реалом» во вторник. Ветерану — 40 лет, и он был назван игроком матча.

«Это вопрос клуба и самого Ману — хочет ли он продолжать в таком возрасте. Я не буду об этом говорить. Важнее всего то, что мы увидели от него сегодня вечером. Я чувствовал, что он в отличной форме, и нам был нужен именно его уровень — не только опыт, но и качество. В сложные моменты матча он отреагировал отличным образом», — отметил Компани.

Он также подчеркнул, что «совершенствовать игру всю жизнь так, как делает Нойер, очень сложно. В 40 лет он выглядит впечатляюще — и, судя по его физическим и психологическим данным, это возможно. В таких матчах нам нужны именно подобные выступления».

Действующий контракт Нойера истекает летом.