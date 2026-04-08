Хаби Алонсо готов вернуться в АПЛ летом

сегодня, 13:42

Бывший игрок «Ливерпуля» Хаби Алонсо готов возобновить карьеру тренера в Англии после увольнения с поста наставника мадридского «Реала». Как сообщает TalkSPORT, испанец рассматривает возвращение в Премьер‑лигу уже предстоящим летом.

По данным источника, Алонсо внимательно следит за развитием событий в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», где возможны тренерские перестановки в конце сезона. Арне Слот испытывает давление в связи с результатами команды, а Пеп Гвардиола, по слухам, задумывается о своём будущем на «Этихаде».

Связи Алонсо с «Ливерпулем» усиливают его позиции в случае увольнения Слота. Однако и в руководстве «Сити» высоко оценивают испанского специалиста — его имя включено в шорт‑лист кандидатов, если клубу потребуется новый главный тренер.

Напомним, в сезоне‑2023/24 Алонсо привёл «Байер» к дублю — победам в чемпионате Германии и Кубке страны.

6ryuhfhcjxhy
сегодня в 14:29
Реал не потянул, надо бы что-то попроще искать.
Гость
