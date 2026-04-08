Карпин запланировал встречи с Сафоновым и Головиным

сегодня, 13:46

Главный тренер сборной России планирует в конце апреля встретиться с голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым и полузащитником «Монако» Александром Головиным.

В мыслях есть командировки в конце апреля — начале мая. Возможно, если к Сафонову, то и к Головину заеду. Думаю, что к Алексею Миранчуку вряд ли, далеко. Еще в планах посещение матчей ЮФЛ [Юношеской футбольной лиги — прим.].

Ранее в этом году Карпин также навестил хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.