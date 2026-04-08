Карпин запланировал встречи с Сафоновым и Головиным

сегодня, 13:46

Главный тренер сборной России Валерий Карпин планирует в конце апреля встретиться с голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым и полузащитником «Монако» Александром Головиным.

В мыслях есть командировки в конце апреля — начале мая. Возможно, если к Сафонову, то и к Головину заеду. Думаю, что к Алексею Миранчуку вряд ли, далеко. Еще в планах посещение матчей ЮФЛ [Юношеской футбольной лиги — прим.].

Ранее в этом году Карпин также навестил хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

112910415
сегодня в 14:02
соскучился, не иначе !
а по Миранчуку не соскучился ...
particular
сегодня в 14:01
Лохматый лучше бы за Урал или на Дальний восток махнул бы в командировку, - посмотреть, обнадёжить, мобилизовать и мотивировать... Неее, - во Францию сгонять более притягательно...
Kosmos58
сегодня в 13:52
У меня всего лишь один вопрос - ЗАЧЕМ ???
Гость
