Карпин запланировал встречи с Сафоновым и Головиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин планирует в конце апреля встретиться с голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым и полузащитником «Монако» Александром Головиным.
В мыслях есть командировки в конце апреля — начале мая. Возможно, если к Сафонову, то и к Головину заеду. Думаю, что к Алексею Миранчуку вряд ли, далеко. Еще в планах посещение матчей ЮФЛ [Юношеской футбольной лиги — прим.].
Ранее в этом году Карпин также навестил хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.
а по Миранчуку не соскучился ...
