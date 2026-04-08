Ван дер Варт раскритиковал Винисиуса после поражения от «Баварии»

сегодня, 15:07

Бывший полузащитник «Реала» резко высказался о после поражения мадридского клуба от «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В интервью Ziggo Sport нидерландский экс‑футболист заявил, что был крайне недоволен поведением нападающего «Реала». «Винисиус — ужасен. Он меня невероятно раздражает, и это печально, ведь он действительно фантастический игрок», — отметил ван дер Варт.

По его словам, бразильца портит склонность к театральности на поле: «Как только его немного толкнут, он падает, рассчитывая на удаление соперника, а потом сразу встаёт, будто ничего не произошло. Это то, что мне в нём не нравится».