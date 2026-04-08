Ван дер Варт раскритиковал Винисиуса после поражения от «Баварии»

сегодня, 15:07

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт резко высказался о Винисиусе Жуниоре после поражения мадридского клуба от «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В интервью Ziggo Sport нидерландский экс‑футболист заявил, что был крайне недоволен поведением нападающего «Реала». «Винисиус — ужасен. Он меня невероятно раздражает, и это печально, ведь он действительно фантастический игрок», — отметил ван дер Варт.

По его словам, бразильца портит склонность к театральности на поле: «Как только его немного толкнут, он падает, рассчитывая на удаление соперника, а потом сразу встаёт, будто ничего не произошло. Это то, что мне в нём не нравится».

Hamman
сегодня в 17:18
    96s5ksa4y3b7
    сегодня в 16:28, ред.
    Голландец хню порит. Причем тут поведение бразила, когда он матч с немцами вчера провалил ? Играл бы и забивал в ворота Мюнхена, никто бы Обезьяне слова дерзкого не сказал.
    Вчерашние Вини и Мбаппе - лузеры. Хуже них был только Арбелоа, но это уже другая тема.
    112910415
    сегодня в 16:21
    парень неисправим, увы !
    galem72
    сегодня в 16:09
    "...ведь он действительно фантастический игрок..."

    Интересно, а в чём же его фантастичность? Хороший талантливый игрок, не более. Причина его известности — одиозное поведение и расистские скандалы, а не фантастический футбол!
    lazzioll
    сегодня в 15:38
    как будто он один так поступает этим грешат не то что целые команды, но целые чемпионаты. если кто забыл игру Барселоны с Валенсией в которой с одной бутылки водичики боаквы выбили страйк из пяти стокилоограмовых мужиков Барселоны, пять или шесть их упало одновременно я не помню уже, но этот момент показал мне что такое Барселона по жизни))
    sihafazatron
    сегодня в 15:24
    сегодня в 15:24
    ef6r5xbbzpvp
    сегодня в 15:12
    В принципе сказано все верно... только Жуниор к этому не прислушается...
    Варвар7
    сегодня в 15:09
    По сути Ван дер Варт не чего нового не сказал...
    Гость
