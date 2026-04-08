Ван дер Варт раскритиковал Винисиуса после поражения от «Баварии»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт резко высказался о Винисиусе Жуниоре после поражения мадридского клуба от «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
В интервью Ziggo Sport нидерландский экс‑футболист заявил, что был крайне недоволен поведением нападающего «Реала». «Винисиус — ужасен. Он меня невероятно раздражает, и это печально, ведь он действительно фантастический игрок», — отметил ван дер Варт.
По его словам, бразильца портит склонность к театральности на поле: «Как только его немного толкнут, он падает, рассчитывая на удаление соперника, а потом сразу встаёт, будто ничего не произошло. Это то, что мне в нём не нравится».
Знаменитый Алвес которого бесконтактным ударом почти убил Пепе, знаменитый ,, подглядывающий" Бускетс звезда мемов, знаменитый покерист Неймар, который корчась от ,,боли" прокатывался по полю большее расстояние чем пробегал на ногах. Знаменитые ныряльщики за ,, жемчугом"" пенальти Альба с Суаресом, мастера падения споткнувшись о газон, о воздух...
Почему-то о своих бчкашники предпочитают молчать. Хотя почему ,, почему-то"? Своё г...о как говорят не пахнет...
Знаменитый Алвес которого бесконтактным ударом почти убил Пепе, знаменитый ,, подглядывающий" Бускетс звезда мемов, знаменитый покерист Неймар, который корчась от ,,боли" прокатывался по полю большее расстояние чем пробегал на ногах. Знаменитые ныряльщики за ,, жемчугом"" пенальти Альба с Суаресом, мастера падения споткнувшись о газон, о воздух...
Почему-то о своих бчкашники предпочитают молчать. Хотя почему ,, почему-то"? Своё г...о как говорят не пахнет...
Вчерашние Вини и Мбаппе - лузеры. Хуже них был только Арбелоа, но это уже другая тема.
Вчерашние Вини и Мбаппе - лузеры. Хуже них был только Арбелоа, но это уже другая тема.
Интересно, а в чём же его фантастичность? Хороший талантливый игрок, не более. Причина его известности — одиозное поведение и расистские скандалы, а не фантастический футбол!
Интересно, а в чём же его фантастичность? Хороший талантливый игрок, не более. Причина его известности — одиозное поведение и расистские скандалы, а не фантастический футбол!