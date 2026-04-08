Мбаппе отказался давать интервью после игры с «Баварией»

сегодня, 15:15

В лагере «Реала» ощущалось явное разочарование после домашнего поражения от «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако больше всех эмоции проявил .

Французский нападающий забил гол, который оставил мадридцам шансы на выход в полуфинал. Тем не менее, по информации SPORT, даже это не помогло скрыть раздражение игрока после финального свистка на «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе покинул поле заметно недовольным и отказался от традиционного интервью, несмотря на просьбу пресс‑офицера клуба. Форвард коротко ответил «нет» и направился в раздевалку, не общаясь ни с репортерами, ни с болельщиками, ни с партнёрами по команде.