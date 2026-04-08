Мбаппе отказался давать интервью после игры с «Баварией»

сегодня, 15:15

В лагере «Реала» ощущалось явное разочарование после домашнего поражения от «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако больше всех эмоции проявил Килиан Мбаппе.

Французский нападающий забил гол, который оставил мадридцам шансы на выход в полуфинал. Тем не менее, по информации SPORT, даже это не помогло скрыть раздражение игрока после финального свистка на «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе покинул поле заметно недовольным и отказался от традиционного интервью, несмотря на просьбу пресс‑офицера клуба. Форвард коротко ответил «нет» и направился в раздевалку, не общаясь ни с репортерами, ни с болельщиками, ни с партнёрами по команде.

shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:24
...нет, Бро! Сам прекрасно понимаешь это часть его работы!
....а Я бы,на его месте сказал одну единственную фразу :" ...Я
вам нет Бензема, чего вы все хотели, лучше всё равно не будет! "
Sergo81
сегодня в 17:01
Мбаппе далеко не дурак. Прекрасно понимает, что после вылета от Баварии негатив в его сторону только усилится. Особенно на фоне успехов ПСЖ без него и ослабление Реала ( после ухода Кросса и Модрича), а так же слива Алонсо. Все прекрасно понимают, что он приложил к этому руку, укрепил свою власть в клубе, но результатов нет. Ему это не простят болельщики без побед кубков и титулов
пират Елизаветы
сегодня в 16:30
Понял, что не видать кубка Лири чемпионов м золотого мяча. ПСЖ ржет
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:21
Мама не разрешила.
112910415
сегодня в 16:16
переходить надо куда-нибудь ?
particular
сегодня в 16:10
Неудивительно... Домашнее поражение в ЛЧ как-то не располагает к словоблудию и изрыганию шаблонных фраз...
f5qf7f33xf6h
сегодня в 15:24
А нехрен было плести козни против Алонсо ! Тупая жаба своим обезьяньим умом до этого, естественно, не дойдет.
sihafazatron
сегодня в 15:22
Не хотел общаться и чтоже тут такого
