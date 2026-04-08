Мхитарян трогательно почтил память Мирчи Луческу

сегодня, 16:27

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выразил соболезнования в связи с кончиной румынского тренера Мирчи Луческу, скончавшегося накануне в возрасте 80 лет.

Армянский футболист, работавший под руководством Луческу в донецком «Шахтёре», опубликовал посвящение наставнику в своих социальных сетях. «Мистер, вы были одним из моих первых тренеров, человеком, который дал мне возможность вырасти и начать международную карьеру. Я всегда буду благодарен за то, что смог прожить жизнь, о которой мечтал в детстве», — написал Мхитарян.

Он добавил, что футбол потерял «истинного джентльмена и настоящего визионера игры». «Покойтесь с миром, мистер. Вы навсегда останетесь в моем сердце», — завершил футболист своё послание.

lazzioll
сегодня в 17:03
его Шахтер был машиной. я как белорус больше за ту Шахту болел в Лиге Чемпионов чем за БАТЭ местное))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:46
Хорошие и правильные слова сказал...
