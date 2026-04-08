Упамекано назвал Олисе будущей легендой «Баварии»

сегодня, 16:29

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе способен стать легендой мюнхенского клуба, считает его партнёр по команде Дайот Упамекано.

Защитник высоко оценил игру Олисе после победы «Баварии» над «Реалом» (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. По словам Упамекано, Олисе «может решить исход матча в любой момент» и выделяется не только талантом, но и трудолюбием.

«Если он продолжит в том же духе, то может стать футбольной легендой. Выиграет ли он „Золотой мяч"? В будущем — да», — приводит слова Упамекано Canal+.

В нынешнем сезоне Олисе забил 11 мячей и сделал 18 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги за «Баварию».

u4pa2ahnfznb
сегодня в 16:35
Алиса против Мадрида был в ударе. Рюдигер и вся защита РМ подняли лапы к верху перед французом.
Capral
сегодня в 16:33
На счет ЗМ, многое будет зависеть от его игр на ЧМ, этот турнир, как правило определяет лауреатов в этой номинации... Пока получается не плохо. Удачи ему, он молодец!!!
Гость
