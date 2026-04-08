Упамекано назвал Олисе будущей легендой «Баварии»

сегодня, 16:29

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции способен стать легендой мюнхенского клуба, считает его партнёр по команде .

Защитник высоко оценил игру Олисе после победы «Баварии» над «Реалом» (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. По словам Упамекано, Олисе «может решить исход матча в любой момент» и выделяется не только талантом, но и трудолюбием.

«Если он продолжит в том же духе, то может стать футбольной легендой. Выиграет ли он „Золотой мяч"? В будущем — да», — приводит слова Упамекано Canal+.

В нынешнем сезоне Олисе забил 11 мячей и сделал 18 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги за «Баварию».